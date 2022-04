Karine LEON

Dynamique, disponible, passionnée appréciant la gestion, la vente et le contact client, je souhaite mettre mes compétences au service d’une entreprise de diffusion de la culture partageant les valeurs qui sont les miennes.



Compétences professionnelles



Animation :

- Création de vitrines

- Organisation de dédicaces et showcases

- Mise en place de tables thématiques



Vente :

- Accueil et conseil clients

- Commandes clients

- Encaissement

- Réalisation de bibliographies et de devis



Gestion :

- Préparation et participation à l’inventaire

- Commandes de réassort

- Gestion de la réception, des retours et réclamations

- Encadrement de stagiaires





Mes compétences :

Conseil

Mythologie

Littérature française

Déballage

Gestion des commandes

Livraison

Inventaire