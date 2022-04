Karine LEONI

Je suis à la recherche d'un poste de Conseillère en Emploi et en Insertion Professionnelle et de Formatrice en Travail Social

Je suis vivement intéressée par ce type de poste, car il répond à mes compétences et à mon projet d’évolution et de spécialisation dans le travail social.

D’une part ma formation initiale d’éducatrice spécialisée, m’a pourvu de savoirs relatifs aux problématiques sociales et aux relations humaines.

D’autre part, mon parcours, m’a amené à me spécialiser et exercer essentiellement dans le champ de l’insertion et de la formation professionnelle.

C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui exercer à ce type de poste qui s'intègre de façon cohérente dans mon parcours, tout en élargissant mon champs de compétences et en répondant à mes attentes en terme d'évolution de carrière.





Mes compétences :

Coordination et évaluation de projet

Diagnostic socio-éducatif

Formation de groupes

Travail en équipe pluridisciplinaire

Conception et conduite de projet éducatif

Communication professionnelle

Accompagnement individualisé

Dynamique inter-institutionnelle et de réseau