Karine LEROUX

Après 5 ans dans un service de production mutualisée où j’ai administré des plateformes UNIX hétérogènes (AIX, Solaris, HP-UX, linux), j’ai ensuite évolué vers l’administration des infrastructures applicatives ETL et vers l’administration Oracle.



Mes expériences m’ont amené à travailler dans des environnements techniques hétérogènes ce qui me permet d’avoir une grande polyvalence.



De la mise à jour des systèmes AIX et Solaris, à la création et à l’administration de bases Oracle, j’ai développé et maintenu des scripts d’exploitation en shell et en perl, j’ai mis en oeuvre les infrastructures de sauvegardes Networker et Netbackup et je me suis spécialisée dernièrement sur l’installation de plateformes ETL et d’environnements CFT.



Actuellement en poste sur un projet d’envergure du client Erdf, j’apporte les solutions techniques nécessaires au bon déroulement des recettes de la solution SAP proposée par l’intégrateur en fournissant et en sécurisant les connexions ftp, en assurant la disponibilité des systèmes, en synchronisant des serveurs, en réalisant les montages NFS entre autre. Je suis également support aux architectes pour la mise en place de CFT.



Que ce soit dans des environnements de production ou en mode projet, je suis autonome dans la conception et la réalisation de mes taches tout en respectant le planning et en documentant mes travaux.



Mes fortes capacités d’analyse et de synthèse, mon pragmatisme me permettent d’apporter conseils et solutions et de les mettre en œuvre.



Mes compétences :

AIX

CFT

ETL

UNIX

UNIX AIX