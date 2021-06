Karine LEROY-VINCENT

Pendant plus de 20 ans, mon rôle de manager ma permis d'accompagner mon équipe, la notion d'accompagnement a commencé à germer en moi...

Mon travail dans la Documentation ma permis d'apprendre à écouter les besoins de mes clients et de leur apporter les informations nécessaires à leur travail.

Désormais, ces notions d'accompagnement, d'écoute, de reformulation du besoin, je les mets au service de l'équilibre physique et émotionnel, par le biais de conseils naturopathiques.

Vous pouvez compter sur moi pour chercher et analyser ce qui vous conviendra le mieux et vous proposer des conseils d'hygiène de vie adaptés et personnalisés.