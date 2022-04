Karine LERUSSI

Titulaire d'une Maîtrise en droit des affaires suivie d'un DEA Droit des affaires obtenus à l'IDA Aix-en-Provence et d'une Licence de Sociologie-Ethnologie obtenue à l'Université de Provence, je suis ouverte sur l'international, je parle couramment l'anglais et l'espagnol et aime les voyages.

De formation à la fois rigoureuse par le droit et ouverte sur l'extérieur par la sociologie, mes deux formations se complètent dans le but d'une carrière de juriste spécialisée dans la création d'entreprise (appel au droit des sociétés et au droit social !)tant dans le milieu assiociatif que privé.

En outre, j'ai une activité de consultante que je souhaite mettre en avant à terme jusqu' à en faire ma principale source de travail.

Passionnée de gymanastique artistique que j'ai pratiqué pendant huit ans, tout s'explique sur le choix de mon mémoire qui portait directement sur le droit du sport et le droit de la concurrence !



Mes compétences :

Aide à la création d'entreprise

Création

Création d'entreprise

juriste

Juriste d'affaires