Karine LESUEUR

Représentantes des commerçants du centre ville de Narbonne, je suis chargée de la mise en place et de la réalisation d'animations : ex : Défilé des femmes fleurs en mai, braderie de la Saint valentin et du mois d'août, élection de Miss Narbonne, Tempos d'été et d'hivers en collaboration avec la Ville de Narbonne, animations de Noël organisation de lotos.... Mais je suis également sans cesse à la recherche d'opérations commerciales attractives pour dynamiser le centre ville, projets parking offert en partenariats avec les instances publiques et privées, communication et partenariats divers avec de grandes enseignes ou des médias.

Le but étant de satisfaire au mieux les commerçants tout en apportant satisfaction à leurs clients.



