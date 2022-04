Karine LHERETE

Diplômée de secrétariat médical (formation suivie à l’école VIDAL FORMATION de Toulouse en 2002/2003), et riche d'une expérience de dix ans au sein de plusieurs cabinets médicaux, de cliniques et différentes spécialités, où mon rôle consistait à accompagner le ou les médecins dans son ou leur quotidien tout en respectant la confidentialité due à la profession (gestion des rendez-vous, suivi des dossiers médicaux, dictaphone avec une bonne vitesse de frappe etc.). Organisée et à l'écoute, je maîtrise la terminologie médicale et l'orthographe (saisie des comptes-rendus, courriers…), ainsi que l'outil informatique (Word…).

Forte de mon expérience professionnelle, ma polyvalence et mon sens de l'accueil m'ont permis de gérer seule et sans difficulté mon secrétariat. Possédant un excellent relationnel et toujours à l'écoute des patients, je sais rester disponible et efficace.

Ouverte aux autres, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités. Mon désir très profond de parfaire mes connaissances et de m'imprégner des spécialités de chacun de vos médecins me permettront un réel épanouissement aussi bien sur le plan personnel que professionnel.





Mes compétences :

Sorties