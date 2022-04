Karine LIGNON

Toujours de bonne humeur je suis réactive et prête a apprendre de nouvelles choses. J'aime travailler avec une équipe. Je suis autonome, je m'adapte aux nouvelles tâches et je suis organisée. Ma discrétion est un atout au sein de mon travail



Mes compétences :

Outlook / Outlook

Rédaction de courriers

Suivi budgétaire

Excel

Accueil physique et téléphonique

Powerpoint et Word

Gérer des appels et orienter les appels

Nero7 (pour copie de DVD)

Dali (logiciel audiences)

Ulysse (logiciel note de frais et OM)

Ariane (logiciel bon de commande)

Assistante de direction

Média

Audiovisuel