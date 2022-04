Karine LIMIDO

Former, transmettre, partager sont des éléments indispensables à mon équilibre et mon bien être depuis mes premières ambitions de petite fille. Ancrée dans ma profession de travailleur social, je choisis parallèlement de développer et orienter ma seconde partie de carrière vers le métier de formatrice.

Je fais ainsi le choix de diversifier mes pratiques, d'élaborer et animer des programmes de formation avec toute la créativité, le professionnalisme et le dynamisme dont je suis capable.