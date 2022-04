Karine LOISY

Enseignante au collège puis au Lycée, j'aime mener des projets avec mes élèves et les associer à mes découvertes, afin d'ancrer ma transmission dans une réalisation ou des rencontres concrètes.

Mes voyages ont guidé mes pas jusqu'au Burkina Faso où les fenêtres de la création se sont ouvertes. J'y ai reçu, au sein d'une association de développement, une formation de bronzier, puis ai organisé un atelier pour "libérer" mes propres pièces. Je m'y rends deux fois par an pour y travailler à des bronzes à la cire perdue, souvent à partir de la végétation et des contes locaux.

Ces deux fils se rejoignent naturellement lorsque j'accompagne des élèves d'ici là-bas, et lorsque j'interviens dans la classe de l'école de la deuxième chance de l'Association Zod Neere, à Sabou.



Mes compétences :

Sculpture

Développement durable

Enseignement