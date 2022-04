Karine LOSLIER

J'ai effectué mes etudes dans le domaine de l'aménagement du territoire et urbanisme, ce qui m'a permis d'acquérir les bases de la gestion de projet et les notions urbaines (IUT carrières sociales gestion urbaine à Alençon). Afin de me spécialiser, j'ai fait une licence professionnelle sig au mans.



Concernant mes principales expériences professionnelles, j'ai occupée le poste de chargée d'études CDAC dans un cabinet d'études sur le mans puis j'ai intégré le poste de chargée des aides économiques au conseil général de la sarthe.



Mes compétences :

SIG

Gestion de projet

maitrise outils informatiques

Gestion budgétaire

aisance rédactionnelle