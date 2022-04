Karine LUMON

Diplômée d'un master de chimie et physico-chimie des matériaux au sein de l'université Pierre et Marie Curie co-habilité avec l’ESPCI, ENSCP et ENS , je suis passionnée par la chimie, la formulation ainsi que l'innovation .



Ayant comme expérience deux stages très enrichissants, j'ai eu l’occasion durant mes différentes missions de travailler sur la formulation de produit ou encore la caractérisation des propriétés physico-chimiques des polymères. Jeune et dynamique, je pense être compétente dans mon domaine d'activité qui est la R&D.



Sachez que le métier d'ingénieur R&D/ formulation/ matériaux me tient particulièrement à cœur. Travailler au sein d’un laboratoire en mettant au point de nouvelle formulation s’avère être une vocation depuis les deux stages que j’ai pu effectuer. Etant une fille déterminée et motivée, je souhaite œuvrer à l’élaboration de nouvelle technologie.



Mes compétences :

Polymères

Analyse physico chimique des matériaux

Analyse

Emulsion / Colloide

Gestion de projet

Formulation

Traction

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HPLC

Extrusion