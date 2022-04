JE SUIS UNE PERSONNE QUI AIME ETRE A L ECOUTE DES AUTRES. JE ME DONNE DES OBJECTIFS CHAQUE JOUR AUSSI BIEN DANS LA VIE PERSONNELLE QUE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE.Je recherche un travail comme vendeuse , téléconseillère , hôtesse de caisse



Mes compétences :

Encaissements et décaissements

Accueillir des clients et les conseiller sur

Responsabilité d un chalet de noel