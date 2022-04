Madame, Monsieur,





Les diverses tâches assurées au cours de mon parcours professionnel m’ont permis d’affirmer mon sens des responsabilités ainsi qu’une efficacité d’adaptation aux situations nouvelles.



Mon tempérament volontaire et actif allié à mon esprit d’initiative font de moi la personne efficace, enthousiaste, autonome et prête à s’investir que vous recherchez.



C’est pourquoi mon objectif est de rejoindre une équipe de travail où l’aspect professionnel, la compétence et la volonté de partage d’un savoir-faire seront les maîtres mots.



Afin de vous permettre de mieux apprécier ma candidature, je joins à la présente mon curriculum vitae détaillé et reste à votre entière disposition.



Dans la perspective d’une collaboration prochaine, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes considérations distinguées.



Karine Mairesse

Tél.: 02/469.41.47

GSM: 0477/277.894

karine.mairesse@hotmail.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Archibus

ABSYS

Winbooks

Bob

Vision

Immobilis

Isprojects

Popsys

Cubic

Axapta

SAP Business One