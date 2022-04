Karine MAKARI

Créé en 1976 et coté à la bourse de Londres depuis avril 2001, PageGroup (Michael Page International Plc) compte aujourd’hui 153 bureaux répartis dans 34 pays et rassemble plus de 5 000 collaborateurs qui conseillent et accompagnent leurs clients et candidats dans la recherche de solutions adaptées.



En France, PageGroup recrute à tous les niveaux d’expérience, du dirigeant au technicien, à travers les marques suivantes : Page Executive, Michael Page, Michael Page Interim Management, Page Personnel.



Michael Page identifie pour ses clients des cadres confirmés en CDD et CDI grâce à l'expertise de consultants répartis au sein de 17 divisions spécialisées : Achats & Logistique, Assurance, Audit, Conseil & Expertise, Banque, Commercial, Digital, Médias & Communication, Distribution & Commerce, Finance & Comptabilité, Hôtellerie & Tourisme, Immobilier & Construction, Ingénieurs, Juridique & Fiscal, Marketing, Public & Parapublic, Ressources Humaines, Santé et Systèmes d'Information.



Michael Page est présent à Neuilly-sur-Seine, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Nice et Monaco.