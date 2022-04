Karine MARA

Rigueur et sens de l’organisation

Esprit d’initiative et d’équipe

Autonomie

Capacité à gérer le stress et les priorités

Aisance relationnelle et rédactionnelle





DOMAINES DE COMPÉTENCES:

Cotation et suivi des propositions commerciales

Interlocutrice privilégiée entre les clients et la direction commerciale

Prise de rendez-vous et organisation du planning des consultants/commerciaux

Traitement des commandes

Elaboration et suivi de budget

Aide à l’élaboration du cahier des charges

Gestion des appels clients

Préparation et suivi de mailings

Définition des besoins du personnel

Participation à la mise en place d’actions de formation