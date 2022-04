Karine MARECHAL

Rigueur, pédagogie, ouverture et tolérance me caractérisent pour l'essentiel.

Je sais travailler en équipe mais aime l'indépendance et l'autonomie.

J'aime avoir une vision transversale pour m'épanouir pleinement.

Je cherche continuellement à élargir et diversifier mes compétences.



Mes compétences :

Connaissances des contraintes logistiques

Gestion des flux

Planification des commandes

Administration des ventes

Interface fournisseur, client, et exploitation

Gestion des priorités, réactivité

Élaboration et traitement de fichiers Excel

Bon niveau de syntaxe et d'orthographe

Suivi taux service et fiabilité fournisseur

Analyse ruptures, ventes, stocks