Karine MARIE-LUCE

Diplômée d'un BTS de compta gestion, j'ai eu l'opportunitée de racheter le Bar dans lequel je travaillais à mi-temps.

Aujourd'hui,7 ans plus tard, fière de ma réussite,après avoir développer l'affaire et surtout après avoir reussi à rembourser tous mes emprunts bancaires, je pense être arrivée au bout de l'aventure. j'envisage de vendre l'affaire et de me reconvertir.

Difficile quand on a l'habitude de tout gérer, tout organiser, de trouver un poste qui répond à vos futures aspirations.



J'aime les voyages. Travailler à l'etranger ou avec l'étranger me plaîrait.



Mes compétences :

COMMERCE

Voyage