Karine MARTH

Chez Platypus Traductions, nous parlons votre langue… et plus de 50 autres ! Grâce à notre réseau de traducteurs, linguistes, localisés dans le monde entier, nous aidons les PME à se positionner et à communiquer avec efficacité à l'international.



Nos services, « clés en main », sont adaptés à votre stratégie et à votre secteur d’activité (traductions commerciales, marketing, touristiques, techniques, juridiques, etc.).



Platypus traductions, c'est 5 départements :

- traduction (langues d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient)

- relecture / rewriting / rédaction toutes langues (supports de communication, communiqués et dossiers de presse, fiches produits, etc.)

- PAO / mise en page multilingue (toutes langues)

- localisation de sites Internet

- voix off / doublage / transcription





Quelques mots sur mon parcours...

Développement informatique, tourisme, presse, communication et traduction... De multiples expériences d’une grande richesse sont aujourd'hui mises à profit au sein de Platypus traductions et apportent la polyvalence et l'expertise nécessaires à la satisfaction de nos clients.



www.platypus-traductions.com



Mes compétences :

Export

International

Localisation

Multilingue