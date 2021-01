Karine MARTIN BATLO

Après avoir été diplômée de l’Ecole de Communication Visuelle de Bordeaux, je deviens assistante du directeur artistique de DDH conseils de Bordeaux.

J'ai travaillé pour Bleu Atlantique Anglet en tant que graphiste avant d’intégrer YSA Ossard Latge Bordeaux au poste de directrice artistique junior. Cela fait près de 9 années que je tiens le poste de directrice artistique du pôle créatif d’Inoxia. Polyvalence assurée par mon expérience et expérimentée dans le domaine de l’édition, je supervise des shootings photo pour des demandes importantes et me charge des dossiers de clients historiques de l’agence.