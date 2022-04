Karine MASSOL

Je suis à la recherche d'un emploi de comptable où je pourrai apporter mes compétences et mes connaissances mais aussi les développer car j'aime apprendre et avoir des échanges afin d'évoluer. Je suis une personne qui s'investi dans son travail ,qui est motivée, consciencieuse, et rigoureuse. J'ai un bon relationnel. Je sais gérer des dossiers en autonomie et n'est pas peur de la pression.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cegid (logiciel comptable)