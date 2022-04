Karine MASSON

Après 15 années passées en qualité de responsable de communication dans le secteur public et privé et correspondante de presse à Vosges Matin, depuis 20 ans, j'ai créée ma société de conseil en communication et rédaction. Je propose à des entreprises, collectivités publiques ou associations qui ne peuvent pas embaucher à temps plein un responsable de communication d’être leur chargée de com externalisée.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Création de site web