Karine MATHIEU

Depuis Mai 2013, j'ai en charge le développement, la coordination et la mise en place des projets d'exposition et de diffusion des œuvres du FRAC Midi-Pyrénées sur une partie du territoire régional.

Acteur dans la recherche de nouveaux publics, je favorise et accompagne des projets d'expositions et expériences de rencontres avec les oeuvres du FRAC hors-les- murs.



Mes compétences :

Art

Art design

Design

Design graphique

Édition