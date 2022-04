Karine MATRAT

Forte d'une expérience de 16 années dans l'industrie agro-alimentaire, j'ai eu pour habitude de gérer le standard téléphonique, organiser les déplacements professionnels, saisir des pièces comptables. Puis successivement, en mission au sein des différents services Gestion de Production et Maintenance, j'ai développé mon autonomie, mon mon sens de l'organisation, et des responsabilités au sein de l'entreprise.



En 2016, j'ai réalisé un Bilan de Compétences afin de donner une dynamique à mon parcours professionnel. A l'issue, j'ai intégré le centre du GRETA pour préparer le titre ASCA (Assistante de Comptabilité et d'Administration).

Formation de 7 mois comprenant deux période de stage en entreprise.



Désireuse de m'investir dans un poste qui correspond à mes aspirations, je suis motivée pour un nouveau tremplin dans ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

Sage Accounting Software

Ciel Compta