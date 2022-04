Karine MAZAND-MBOUMBA T.

Formée pour la pratique du Droit des affaires international, je traite toutes les questions transversales du commerce international et droit des affaires (assurances, contrats, droit de l'environnement, procédures collectives, propriété intellectuelle, etc.). J'interviens en amont (conseil, stratégie, rédaction contrats, etc.) et en aval (contentieux, négociations transactionnelles, procédures judiciaires ou arbitrales, expertise judiciaire).



Mes compétences :

Droit maritime

Droit des assurances

Droit des nouvelles technologies

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit des transports

Droit de la Consommation