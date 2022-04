Karine MEJEAN

Forte d'une expérience de plusieurs années en agence événementielle et MICE, je suis spécialisée dans l'organisation de voyages Incentives, séminaires, conventions et autres événements de groupes pour les entreprises.

J'accompagne le développement commercial de l'agence SLD EVENTS qui dispose à présent de 3 chefs de projets senior.

Une équipe pleine d'idées et de propositions innovantes pour construire des offres sur-mesure, adaptées aux valeurs de chaque entreprise.



Mes compétences :

Commercial

Motivée

Sens commercial

Vente

Tourisme

Management

Gestion de projet

Développement commercial

Communication