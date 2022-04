Karine MENANTEAU

Pour recruter les meilleurs talents, chaque entreprise doit faire face à ses contraintes, ses exigences, plus ou moins complexes selon le secteur d'activité et/ou le marché de l'emploi... Mais, pour toutes, les notions de SAVOIR-ÊTRE (candidats ET entreprises) et de MARQUE EMPLOYEUR voir + d'"EMPLOYEE VALUE PROPOSITION" sont aujourd'hui au cœur des décisions et stratégies.



En tant que Consultante en Recrutement au sein du Cabinet JBL CONSEIL (www.jbl-conseil.fr), je m'attache à :

1- écouter précisément les besoins exposés par nos clients et à déceler les attentes encore non exprimées pour anticiper au mieux, au cours des entretiens candidats, non seulement les compétences mais surtout les personnalités et potentiels les plus en adéquation.

2- mettre en lumière les atouts de l'entreprise cliente pour attirer les meilleurs candidats, sur un marché de l'emploi de plus en plus tendu et changeant.



Issue du monde de l'entreprise et persévérante, j'interviens plus particulièrement sur des missions auprès d'industriels en recherche de cadres ou techniciens disposant de compétences techniques très pointues et souvent "pénuriques". Curieuse, j'apprécie également de m'investir pour d'autres structures et secteurs d'activité : coopératives, centre de profit, associations,..



Mes compétences :

RH

Recrutement

Approche directe

Ressources humaines