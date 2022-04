Karine MERCIER

Dès septembre 2016, je commence un master en alternance et suis donc à la recherche d'un contrat de professionnalisation en alternance dans les domaines suivants:

- Métiers de la gestion des ressources humaines et de la formation pour adultes (Concevoir

et rédiger des profils de postes, référentiels de formation et supports d'informaiton, Elaborer des dispositifs de formation, Maitriser les techniques d'animation et d'approches pédagogiques)

- Métiers de la communication et de la rédaction (Concevoir contenu des messages et les éléments de langage, Animer les réseaux sociaux, Evaluer l'efficacité de l'action de communications potentielles pour mettre en oeuvre les plus efficace, Rédiger des document dans le langage technique approprié, sur les supports appropriés.)



Mes compétences :

Esprit analytique

Travail en équipe

Autonomie

Aisance relationelle