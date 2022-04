Karine MESSMER

Tombée dans la vente à domicile il y a plus de 8 ans maintenant....et oui, cela commence à faire!



Après 6 ans dans la lingerie, j'ai trouvé société à mon pied avec prowin international!



J'y ai trouvé des produits formidables, une équipe soudée et enthousiasme, des challenges réguliers, pour les leaders, mais aussi pour les nouveaux conseillers!

Que du bonheur!



D'ailleurs, prowin, recherche SON conseiller de l'année, à gagner, un voyage en Turquie (celui-là, il est super simple...)un voyage à New-York (celui-là, il va falloir bosser.....)et 10 000€ cash à prendre de la main de M. WInter!!!!!!!!!

ALlez, je suis sure que vous connaissez quelqu'un qui cela tente.....hummmmmmmmmmmmmmmmm