Je suis dans l'action,je n'aime pas la routine, je cherche la performance, la progression.

Je suis riche d'expériences : en PME , dans un gourpe Média on Line , en création d'entreprise, à l'export, en Chambre de Commerce, en agence Conseil en Communication. Mon fil rouge: la transversalité,le relationnel, l'organisation, la communication, le marketing opérationnel et le web.

J'aime avoir des objectifs, j'aime fonctionner en groupe projet et construire en mode collaboratif.

J'ai récemment réussi un challenge passionnant, un investissement durable pour l'avenir : un Master en Information Communication- spécialisation Ingénierie des Médias INGEMEDIA !



http://karine-meszaros.strikingly.com/





Mes compétences :

Relations Presse

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Gestion événementielle

Communication off et online

Webmarketing

Communication événementielle

Développement commercial

Commerce international

Community management

SMO

SEM

SEA

SEO