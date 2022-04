Karine MINIDRE

"On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation" disait Platon.



Le JEU représente en effet, le plus puissant vecteur d'échanges et d'interactions entre individus et constitue une source intarissable d'apprentissages, de plaisir et de convivialité.



Forte de ce constat et passionnée par les enjeux des rapports humains, j'ai créé en 2008 cette exaltante "boîte à jouer".



Ainsi, Le JOK'coeur utilise le JEU comme support d'animation pour

- fédérer, développer l'esprit d'équipe et la cohésion

- faire émerger et valoriser des compétences,

- faciliter la communication, la concertation, la coopération,

- socialiser, épanouir,

- développer ou entretenir mémoire, observation, réflexes, agilité...

- prendre du plaisir, se détendre, se divertir



N'hésitez plus! De 7 à 177 ans, jouez la rencontre!

