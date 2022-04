Karine MONTREUIL

La maïeusthésie est arrivée dans ma vie comme une évidence comme le panneau indicateur dune direction recherchée depuis longtemps.

Jai été séduite par la puissance de cette approche thérapeutique non intrusive, empreinte de délicatesse et de subtilité

Aujourdhui, je suis psychopraticienne en maïeusthésie et je continue à temps partagé mon métier de designer.

Je trouve merveilleux de pouvoir aider et accompagner chaque personne qui le souhaite dans ce processus naturel, et parfois si délicat, de mise au monde de soi-même.



https://karinemontreuil.fr/