Karine MUSSAUD

Bénéficiant d’une expérience riche de vingt ans à l'étranger, dont quinze ans, en Espagne, sur le poste d’Assistante de Direction Trilingue, j’ai développé de solides compétences en gestion administrative (réalisation de comptes rendus et de courrier, organisation événements impliquant une prise en charge des déplacements, coordination d’agenda et suivi quotidien d’une direction). Dans le cadre d’expériences complémentaires (en Angleterre et Afrique de l’Ouest), j’ai joué un rôle d’interface entre les différents services mais aussi dans l’organisation de la logistique (veille réglementaire, renouvellement de contrats de prestataires, procédures d’appels d’offres, suivi de budget). Évoluant dans un contexte international je maîtrise les langues anglaise et espagnole.



Egalement durant mon parcours, j’ai développé un sens aigu du relationnel dans un esprit de discrétion professionnelle.

Capable d’être une véritable interface entre différents interlocuteurs, j’ai une capacité à prendre en charge les fonctions qui me sont attribuées. A l’écoute, assertive, je m’adapte rapidement à mon environnement de travail en sachant dissocier l’urgent de l’important.



En recherche active d'une opportunité, je serais ravie d'intégrer votre équipe et de contribuer à la performance de votre entité.



Mes compétences :

Gestion du stress

Suivi de budget

Gestion des stocks et approvisionnement

Veille réglementaire

Travail en équipe

Veille informationnelle

Organisation d'évènements

Gestion administrative

Relations clients