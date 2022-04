Karine NATAF

De nature dynamique, ayant un bon relationnel, et créative, mes expériences diversifiées m'ont permis de m'adapter à des situations variées dans différents secteurs d'activité.



J'ai acquis ma plus grosse expérience en finance de marché dans le domaine de la gestion d'actifs et le service titres, ce qui m'a permis d'intégrer une logique du profil performance / risque.



De plus, mon expérience dans le domaine juridique (Cabinet d'Avocats) a mis en avant ma forte capacité d'adaptation dans des structures très exigeantes avec des problématiques propres.



Actuellement, j'occupe un poste d'Account Manager au sein de MONTPENSIER FINANCE. Je contribue au développement commercial de cette société de gestion par la gestion des appels d'offres, la rédaction de conventions clients, et le pilotage de projets connexes (marketing &, réglementaires).



En résumé, ces expériences m'offrent à ce jour une expertise en finance de marché avec de solides connaissances dans les domaines suivants: marketing stratégique, service clients, réglementation (FATCA, MIF2, Solvency2), gestion de projets...



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Asset management