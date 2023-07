Karine PASCAL (REULAND)

BATIGERE (MOSELLE) 2022

GESTIONNAIRE DE CHARGE

Rue du Pont Rouge 57000 Metz





SARL ARS RENOVATION (MOSELLE) 1997/ 2021

GERANTE Gestion comptable Menuiserie

134 rue Clémenceau 57130 Ars sur Moselle



SA EUROPLAST ESCH SUR ALZETTE

Comptable 1991/ 1995

Gestion du personnel :

Recrutement

Salaires sur SAARI PAIE

Charges sociales et cotisations liées à lactivité de lEntreprise.

Régularisations annuelles des différentes caisses

Élaboration des DAS sur Tableur,

Taxes basées sur la masse salariale (formation continue, apprentissage)

Préparation Bilan :

Saisie comptable, établissement tva, pointages, lettrage et corrections de comptes

Écritures de fin dexercice

Gestion prévisionnelle :

Élaboration des budgets

Suivi Tableau de bord

Contrôle des écarts

Élaboration dun tarif

Gestion contentieux:

Négociation avec organismes sociaux et fiscaux

Relance et injonctions

Synthèses des dossiers pour avocat

Suivi technique

Qualibat

Dossier RGE, dossier accessibilité

Élaboration dossier appel offre, candidature

Dématérialisation appel offre

Organisation bureautique

Analyse des tâches

Logiciel APIBAT compta Major, gestion commerciale, gestion financière, paie

Word, excel, power point.

Synthèse dossiers pour avocat



Formation

Diplôme, certificats

Année dobtention



BAC G2

1990

BTS Comptable

1996

DPECF non finalisé droit, économie comptabilité UV validée expression et communication non fait

1995

Qualification RGE Les pros de la performance énergétique échéance 10 2020

2013

Qualification les pros de laccessibilité

2015



Divers : Gestion locative immobilière privée Établissements des baux, états des lieux, Entrée et sortie des locataires, rétrocession facture de charges locatives et élaboration des déclarations dimpôts, caf.



Hobbies

Jogging, yoga, voyage, ski, natation