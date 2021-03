Karine PROTAT (KARINE PROTAT)

Diplômée du titre 6 « chef de projet multimédia », jai eu loccasion, lors de ma formation dacquérir une connaissance complète et polyvalente de ce domaine dactivité (gestion de projet, réalisation de site web responsive, dapplication, UX design, Webdesign, Webmarketing).

Une première expérience en tant que « Chef de projet junior digital SIRH » m'a permis de mettre en pratique les méthodes apprises lors de ma formation.

Par ailleurs, mes 27 ans dexpérience dans la vente ont développé et perfectionné mes capacités de travail en équipe et affûté mon expertise dans la relation clients.