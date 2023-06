Karine SOUFFLET

Professionnelle du tourisme et de la vente depuis 16 ans, j'ai choisi de mettre à profit mon expertise en devenant Formatrice.



Diplômée du titre de formatrice professionnelle pour adultes , je propose des formations sur mesure à partir d'une demande.



Ma conviction : Impliquer, faire Expérimenter et s'Amuser .



Je conçois mes actions de formation en attachant une attention particulière aux choix des outils et des techniques que je mets en place lors de mes animations. Afin de faciliter l'apprentissage mon action se centre sur l'apprenant en privilégiant l'interactivité et en proposant des scénarii pédagogiques originaux et ludiques.



Mes compétences :

Microsoft Word

Amadeus

Accueil

Techniques de vente

Prospection commerciale

Gestour 360