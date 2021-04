Karine VALLORY

Autodidacte en secrétariat (formation familiale), j'ai pu mettre à profit mon savoir faire lors de mes premiers emplois.

Éducatrice spécialisée de formation, après plusieurs années dans le domaine, je me suis reclassée professionnellement dans le commerce, avant de prendre un congé parental durant lequel j'ai créé une société multi-services dans le domaine de l'assistance administrative. C'est alors que j'ai aidé des auto-entrepreneurs à créer leur société et à les gérer administrativement et financièrement.

Dernièrement, mon besoin de reprendre une activité extérieure au foyer m'a poussé à accepter un emploi pérrin dans l'éducatif mais mon évolution personnelle ces dernières années fait que je ne m'y sent pas à ma place et suis réellement en quête d'une poste administratif.