Karishma CHOUDHURY (KARISHMA CHOUDHURY)

Scénariste, réalisatrice et conteuse visuelle, Karishma Choudhury possède un style visuel particulier de narration, qui vient directement de son cœur. Son plus grand pouvoir réside dans le fait qu'elle est une visionnaire, car son objectif raconte les histoires de la vie avec des couleurs vives.



Après avoir tourné des clips musicaux et des films de mode pour montrer sa "Karishma", elle travaille actuellement comme monteuse vidéo chez Voodoo et se réjouit de travailler dans la publicité, la télévision et le cinéma.