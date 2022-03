Karo COTTIER

Site Internet : http://www.karocottier.net



Petite déjà, je photographiais le mouvement, les gens, mes copines de danse.

Je travaille dans le monde du spectacle, la lumière me fascine. J'observe.

Je parcours le monde et les plus grandes scènes parisiennes. De l'Opéra Garnier à celui de Bastille, l'Olympia, Le Théâtre des Variétés, le Cirque d'Hiver ou encore l'Opéra Comique dans lequel je reste près de 7 Années au sein de la troupe Jérôme Savary.

La passion de la photographie se développe au fil de ma carrière de danseuse, d'acrobate aérienne et de comédienne.

Cette passion prend de plus en plus de place et m'amène à me former à l'Ecole de l'Image des Gobelins à Paris.

Révélation. Changement.

Je continue de photographier ce que je connais le mieux, la danse, le théâtre, le cirque.

L'envie de créer, de composer, de mettre en scène ne m'a jamais quittée.

Mais d'autres univers m'intéressent, m'inspirent. Je vais où mon instinct me guide.

J'aime l'instant, l'inattendu, le naturel, la spontanéité, la lumière, l'art.

Leur conjugaison est parfois compliquée mais les challenges ont toujours stimulé mon travail et ma motivation.





En vous souhaitant bonne visite dans ma boîte à images et au plaisir de vous rencontrer.







Karo



Mes compétences :

Retouche d'images

Création artistique

Photographie

Adobe Photoshop CS6

Retouche Numérique, Adobe Photoshop