Les derniers 14 années en charbon et acier (rfa) j`avais plusieurs activités, dans mon temps libre, de une côté, j`ai travaillé manuellement sur l`entretien de propriété, c`est-à-dire, sur l`installation sanitaire (comme échangeurs de chaleurs, chauffe eau, ....) le chauffage, le jardin, l`installation de l`eau courant (comme nettoyer les filtres à eau ....), pendu les murs, modelé avec plâtre, réparé avec matière plastique et fibres de verre .... + maintenu installation technique simple!



de l`autre côté I was obliged for teaching and counseling duties of adult people with problems of various sources, and mainly with a non-appropriate formation in different local psychiatrical institutions in charbon et acier (plus de 2,500 + indivus in close contact, in matters of further education on apprenticeship-, polytechnique-, university-level and in matters of appropriate nutrition (with respect to the physignomy of the individual and to the level of physical activity, etc. ) and further gave advise on some physical exercise



perso, je n`avais jamais accès à une formation de Médecin (medical doctor)! Connais uniquement les chambres dans les hôpitaux, et la nourriture, sur place! N.C. School Numerus Clausus pre.requisite Mon conseil, pour un tel travail:

min: connaissances medicaux +legal juridical competences - L.L.M. / J.D or MBA /J.D.

for juridical complaints against treatment (e.g. rfa-germany) - on international level

Doctorat, PhD plus specialisation, sport, alimentation,

nutrition, " l`apparatus de mouvement", articulations, la colonne

vertebral, disques inter.vertebreaux, le systeme lymphatique, les nerfs, la base psychiatrique, les nerfs,....

qq experiences viennent avec un certain age/experiènce après les examnes d école



(other Engineers write examens or assessments juridically of relevance)