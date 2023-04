Kasia PAILLER

- Polonais langue maternelle, Français bilingue, Anglais courant

- Double diplôme : Masters simultanés en Pologne et en France

- Aguerrie aux contextes internationaux et multiculturels : échanges en anglais avec les clients étrangers dans le milieu bancaire, en polonais avec différents partenaires commerciaux et en français avec les gérants et les responsables commerciaux rhônalpins

- Véritable chasseur et à l’aise en négociation





Mes compétences :

Gestion de projet

Fidélisation client

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Relationnel

Veille commerciale

Développement commercial

Développement international

Suivi clientèle

Gestion de la relation client

Conseil commercial

Customer Relationship Management