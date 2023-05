Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en gestion des activités minières, pétrolières et énergétiques, je souhaiterais occuper un poste dans une société minière ou pétrolière en mettant mes connaissances et expériences pour contribuer à la promotion et à l'essor de l'entreprise.



Mes compétences :

Exploration minière et pétrolière

Exploitation minière et pétrolière

Négoce

Valorisation minière et pétrolière

Word, Excel, PowerPoint