Kassoum Faganda KEITA

En effet, KEITA CONTROLE ELECTRIQUE WORLD TECHNOLOGY SARL est une Entreprise exerçant dans le secteur du Bâtiments, Travaux Publics et Travaux Particuliers mais surtout spécialisée en Electricité.

Les domaines d’intervention de KEITA CONTROLE ELECTRIQUE WORLD TECHNOLOGY SARL sont :

- Etalonnages des Sous-compteurs,

- Installation des armoires électriques, panneaux solaires, installations parafoudre

- Rembobinages de moteurs électriques,

- Vente et location de matériels électriques,

- Exécution de travaux d’électricité,

- Exécution de travaux en BTP et Travaux particuliers.