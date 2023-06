Katarzyna CZERNIAWSKA

20 av de Lowendal

75015 Paris

06 09 60 36 70

katar.1978@yahoo.fr











A l’attention du recruteur









Paris, le 27 janvier 2015









Madame, Monsieur



Vivement intéressée par le poste de Secrétaire-Assistante, je vous propose ma candidature.

Afin d’enrichir mes compétences administratives, je valide aujourd’hui un diplôme de niveau IV de Secrétaire-Assistante à l’Ifocop Paris 13 et je peux vous proposer pendant ma mission pratique en entreprise du 16 février au 28 juillet 2015 les compétences suivantes :



 Assurer l’accueil physique et téléphonique (recevoir, orienter et transmettre des appels, prendre les messages)

 Assurer la gestion administrative de l’entreprise (rédiger des courriers et d’autres supports, effectuer le tri, le classement et l’archivage, tenir les agendas, préparer les plannings)

 Assister un supérieur hiérarchique

 Assurer l’interface avec les différents interlocuteurs internes et externes.

 Etablir les factures et effectuer les opérations de base en comptabilité



N’hésitez pas à m’appeler pour que nous puissions échanger sur vos besoins



Cordialement



Katarzyna CZERNIAWSKA