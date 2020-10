Consultante - formatrice en développement personnel, management, marketing et communication, en formation professionnelle , j'interviens depuis plus de 15 ans auprès de publics différents .



Je vous accompagne pour monter en compétences dans vos projets professionnels. Basées sur une approche ludopédagogique et participative, mes formations sont vivantes, concrètes et adaptées aux attentes des salariés. Je vous suis avant, pendant et après la formation.