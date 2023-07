Katerina KAMPIOTI

Mes compétences :

Art of illusion (3D modeling)

Microcal Origin (Data Analysis)

Planification, management et exécution de projets

Capacité d'intégration dans une équipe internat

Suivi technologique et scientifique des progrès s

Techniques de caractérisation : microscopie élec

Préparation de nanocomposites

Formulation

Traitements de surfaces

Technologie alimentaire

Chimie analytique

Science des matériaux