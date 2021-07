Katherine SITTERLE

Compétences professionnelles :



Experte en création, développement et gestion de centres de profits - pilotage d'entreprises



Optimisation de la satisfaction clients

Management d'équipes, recrutement, formation, entretiens annuels d'évaluation

Méthode "Lean Management"

Définition des objectifs et optimisation des marges

Mise en place et respect des protocoles qualité et sécurité dans le secteur médical, sanitaire et social



Communication :

Marketing : presse, TV, plaquettes commerciales

création et référencement de site internet

organisation de diverses manifestions, conférences



Autodidacte, j’ai su, grâce à ma persévérance, mon goût du travail bien fait, à ma conscience professionnelle, et mon efficacité acquise lors de mon expérience allemande, gravir les marches jusqu'à la direction générale du Groupe Résidences Pleine Vie.



La réactivité s’ajoute à mes qualités de leader, avec le sens du contact et une grande capacité d’écoute.



Référante en hébergement de la personne âgées et/ou handicapée



Mes compétences :

Immobilier

Maintien à domicile

Retraite

Gestion de projet

Personnes âgées

Residences seniors

Bijouterie

Informatique

Direction générale

Développement commercial