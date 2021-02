Consultante Recrutement au sein d'un Cabinet, je suis actuellement à la recherche de différents profils :

- Un Chef Comptable et un Responsable de Pôle ADV-Secrétariat pour une PME Industrielle internationale basée à Molsheim

- des techniciens chauffagistes et frigoristes dans toute la France

- un Chef de Projets Electrotechniques passionné de trains pour un poste dans le Bas-Rhin



Plus d'informations au 03 90 56 48 47.