Katia LORENZON

Rigoureuse et créative, je suis designer graphique et illustratrice senior. J'aime bien suivre un projet à toutes ses étapes, du layout à la réalisation finale.



Ma pratique professionnelle est souvent la combinaison d'un coup de crayon et de ma culture numérique, dans une expérience qui s'est élargie à différent domaines :



- Écrans (applications, web, télévision et smart tv)

- Print (brochures, magazines, livres, affiches, dépliants)

- Textile (thèmes graphiques, motifs pour tissus)

- Théâtre (décors en graphisme vectoriel)

- Gastronomie (packaging sur-mesure, présentations, vitrines)



J'ai travaillé en France et en Italie.



Spécialisations : design minimaliste, design ludique, illustration avec écran tactile, enseignement.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Design graphique

Illustration avec écran tactile

Adobe Photoshop

Enseignement

Adobe InDesign

Digitalvideo Toonz

Wordpress

WebAcappella

Retouche photo